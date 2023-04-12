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18:24, 12 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»

Депутат Кирьянов исключил введение в России «военного налога» на период спецоперации

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Предложение депутата Госдумы Олега Нилова о введении в России нового «военного налога» для мужчин на нужды специальной военной операции (СВО) не будет реализовано, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что предложение на данный момент не будет реализовано. Сегодня мы прекрасно себе представляем и потребности, и бюджетные расходы, и налогооблагаемую базу, из которой и формируется бюджет. Нет проблем с деньгами, и вопрос не в том, чтобы обложить тем или иным налогом работающее население и таким образом что-то сделать», — объяснил Кирьянов.

На сегодняшний день каких-то новых налогов для нужд обороны и безопасности вводить не требуется

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

Депутат подчеркнул, что в данном контексте уместнее говорить о правильном и эффективном расходовании уже заложенных в государственный бюджет средств.

«Сегодня мы видим, что правительство справляется со своими задачами в лице фискальных, таможенных органов и находит средства в рамках действующего налогового законодательства, с другой же стороны мы видим, что правительство предпринимает огромные усилия, чтобы процесс адаптации к новым условиям позволил экономике эффективно работать», — уточнил парламентарий.

Ранее Нилов выступил с инициативой введения в России «военного налога» на время проведения специальной военной операции. По словам депутата, взимание с мужчин «двух-трех процентов плюсом» к подоходному налогу позволит более чем вдвое увеличить финансирование участников спецоперации.

«Я обращаюсь к мужчинам (…) Заплатив 1000-2000 [рублей] в месяц, наша многомиллионная армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 40-50 лет мужчин решит, я считаю, серьезнейшую проблему», — объяснил Нилов.

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Кирилл Садовский
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В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
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