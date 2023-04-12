В Госдуме предложили ввести «военный налог» на время спецоперации

Депутат Госдумы Нилов предложил ввести «военный налог» на период проведения спецоперации

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести «военный налог» на период проведения специальной военной операции. Об отдельных положениях инициативы он рассказал журналистам НСН.

По словам депутата, взимание с мужчин «2-3 процентов плюсом к НДФЛ» позволит более чем вдвое увеличить финансирование участников спецоперации. Таким образом, месячное жалование бойца сможет достичь 400-500 тысяч рублей, пояснил он.

Предложенная мера является не санкцией, а вариантом всеобщей поддержки россиян, участвующих в боевых действиях, заявил Нилов. Кроме того, инициатива позволит дополнительно мотивировать тех, кто только задумывается об отправке в зону спецоперации, добавил парламентарий.

Он отметил необходимость привлечь добровольцев в профессиональных военнослужащих в Вооруженные силы России и создать для них наиболее благоприятствующие условия.

Ранее в Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за службу в армии при поступлении в вузы. Авторы внесенного в нижнюю палату законопроекта отметили, что предлагаемая ими мера поможет склонить людей к исполнению воинской обязанности.