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08:21, 7 февраля 2023Россия

В России захотели начислять баллы за армию при поступлении в вузы

«Известия»: с 2023 года службу в армии захотели учитывать при поступлении в вузы

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В России при поступлении в вузы с 2023 года захотели прибавлять дополнительные баллы за службу в армии к общему их числу. Такую инициативу «Единой России» в феврале рассмотрит нижняя палата парламента в первом чтении, пишут «Известия».

По информации издания, Госдума может принять данный законопроект в первом чтении 7 февраля — так, в законе «Об образовании» прохождение весенней службы будет учтено и приравнено к особым достижениям абитуриентов.

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В пояснительной записке к проекту говорится, что подобная мера поощрит людей к исполнению воинской обязанности. Сведения о принятии законопроекта подтвердил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, подчеркнув, что он может быть принят до конца весенней сессии.

«Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан — тех, кто прошел и участвует в СВО. Такая инициатива есть у нашей партии, и надеюсь, мы объединимся», — сказал первый зампред «Единой России» Олег Нилов.

21 декабря прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Сроки подобных изменений он не уточнил. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, процесс повышения призывного возраста будет проходить поэтапно и займет от года до трех лет — для этого понадобится целый комплекс поправок в действующее законодательство.

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Анастасия Шейкина
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