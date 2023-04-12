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16:24, 12 апреля 2023Экономика

Нидерланды захотели полностью прекратить импорт российского сжиженного газа

Bloomberg: Нидерланды прекратят импорт российского СПГ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Нидерландов хотят полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена сообщает Bloomberg.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — заявил он, оценивая текущую ситуацию.

Глава ведомства указал, что Амстердам перестал подписывать новые контракты на импорт сжиженного газа из России в 2023 году. По его словам, в настоящий момент министерство занимается расторжением заключенных ранее контрактов.

Ранее стало известно, что в целях снижения энергетической зависимости от России Германия потратит более 700 миллионов евро на обслуживание первого в стране терминала приема СПГ, построенного в немецком городе Вильгельмсхафен.

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Варвара Кошечкина
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