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10:26, 10 апреля 2023Мир

Раскрыта цена обслуживания первого в ФРГ плавучего терминала приема СПГ

ФРГ выделит 732 миллиона евро на обслуживание первого в стране плавучего СПГ-терминала

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Для снижения энергетической зависимости от России Германия потратит более 700 миллионов евро на обслуживание первого в стране терминала приема сжиженного природного газа (СПГ), построенного в немецком городе Вильгельмсхафен. Соответствующая информация содержится в тендере, опубликованном компанией-оператором всех СПГ-терминалов в ФРГ Deutsche Energy Terminal GmbH (DET). С документом ознакомилась «Лента.ру».

«На фоне энергетического кризиса (…) Федеративная Республика Германия диверсифицирует свое энергоснабжение, чтобы снизить зависимость от российского природного газа. В этом отношении также будет реализовано использование сжиженного природного газа (СПГ) (...), СПГ-терминал на базе плавучего хранилища был построен на площадке Voslapper Groden в Вильгельмсхафене и будет введен в эксплуатацию», — говорится в описании тендера.

732 250 000евро

выделит Германия на обслуживание СПГ-терминала

Как уточняют авторы тендера, сейчас компания-оператор ищет подрядчика, который возьмет на себя обязанности по инфраструктурному и технологическому обслуживанию СПГ-терминала в Вильгельмсхафене.

«В комплекс услуг входят все услуги, связанные с работой терминала. Это включает в себя все необходимые услуги, связанные с управлением инфраструктурой терминала, а также административные услуги, такие как отчетность перед регулирующими органами или управление расписанием для грузоотправителей», — поясняется в документе.

17 декабря 2022 года в городе Вильгельмсхафене запустили первый в ФРГ терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). В торжественной церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

Комментируя это событие, глава правительства Германии отметил, что открытие плавучего СПГ-терминала является важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

Позднее стало известно о планах Евросоюза расширить на треть свои мощности по приему СПГ к 2024 году. Как сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, страны ЕС собираются заместить трубопроводные поставки газа из России, построив новые терминалы для приема СПГ и увеличив их число с 27 до 35. Таким образом мощности по регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) вырастут со 178 миллиардов до 227 миллиардов кубометров.

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Кирилл Садовский
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