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18:30, 9 марта 2023Экономика

В Европе решили построить больше терминалов для СПГ

Европа на треть увеличит число СПГ-терминалов для отказа от российских поставок

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Евросоюз (ЕС) решил на треть расширить свои мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) к 2024 году, сообщил в соцсетях вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Страны ЕС собираются заместить трубопроводные поставки газа из России, построив новые терминалы для приема СПГ и увеличив их число с 27 до 35. Таким образом мощности по регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное — прим. «Ленты.ру») вырастут со 178 миллиардов кубометров до 227 миллиардов кубометров.

Плавучие импортные терминалы (FSRUs) помогли странам Европы преодолеть энергетический кризис и быстро нарастить запасы за считанные месяцы. Такие терминалы заработали в Нидерландах, Германии и Финляндии, сообщило агентство Bloomberg.

В России уже предложили расширить географию месторождений, откуда можно экспортировать СПГ — речь идет об удаленных территориях, к которым нерентабельно подводить трубопроводные магистрали (например, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ).

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала союзников полностью отказаться от закупок российского СПГ и больше не продлять контракты на поставку трубопроводного газа. По ее мнению, это гарантирует сохранение спроса на топливо для «надежных» поставщиков газа.

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil пообещала к 2024 году нарастить поставки СПГ в Европу благодаря постройке терминала GoldenPass, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок.

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Вячеслав Агапов
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