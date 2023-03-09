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17:30, 9 марта 2023Экономика

В России предложили экспортировать СПГ из большего числа месторождений

В правительстве предложили разрешить экспорт СПГ из Красноярского края и ЯНАО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство предложило расширить географию месторождений, откуда можно экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), сообщает РИА Новости.

Речь идет о территориях России, которые удалены от единой системы газоснабжения и к которым нерентабельно подводить трубопроводные магистрали. К таким относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, объяснил председатель правительства Михаил Мишустин.

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При этом развитие производства СПГ в России сталкивается с рядом проблем из-за нехватки специалистов, заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Также необходимо разрабатывать отечественное оборудование для выпуска СПГ, в том числе теплообменники и турбины, чтобы обеспечить новые проекты, добавил он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны Евросоюза полностью отказаться от российских поставок, перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу. По ее мнению, отказ от контрактов с Россией гарантирует «надежным» поставщикам газа сохранение спроса на него в регионе.

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Вячеслав Агапов
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