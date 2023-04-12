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13:01, 12 апреля 2023Бывший СССР

Захарова предрекла судьбу Одессы цитатой Утесова

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия верит в способность Одессы освободиться

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия верит в способность Одессы освободиться от украинских неонацистов и вновь стать свободным городом, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в ходе брифинга.

«Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободной и, как пел Леонид Утесов, солнечным и в цветущих акациях городом у Черного моря», — сказала Захарова.

Ранее Одесса попала в список 10 самых криминальных городов Восточной Европы, где заняла второе место. На первом месте в рейтинге находится Минск, а на третьем — Днепропетровск.

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Алевтина Запольская
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