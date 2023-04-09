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12:45, 9 апреля 2023Бывший СССР

Несколько городов Украины попали в топ самых криминальных в Европе

«Страна.ua»: три города на Украине попали в топ-10 криминальных в Восточной Европе
Одесса

Одесса. Фото: Коммерсантъ

Несколько украинских городов попали в топ-10 самых криминальных в Восточной Европе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно рейтингу сервиса Numbeo, который основывает данные на опросах пользователей в сети, на втором месте находится Одесса, далее — Днепропетровск. На девятую строчку попал Киев.

При этом возглавил рейтинг белорусский Минск, а на десятом месте расположилась столица МолдавииКишинев. Кроме того, в топ-10 вошли два российских города, а именно Екатеринбург и Новосибирск. Если учитывать все европейские населенные пункты, то самым криминальным, по версии сервиса, является английский Бредфорд.

Ранее результаты исследования портала World Population Review показали, что тремя самыми опасными странами мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году стали Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка. На четвертом месте в списке расположился Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго. Замыкает топ-10 самых опасных государств мира Ямайка.

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Кристина Есикова
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