Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:29, 12 апреля 2023Среда обитания

Ведущая «Дома-2» высказалась о переезде в загородный дом

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова высказалась о переезде в новый загородный дом

Кадр: @olgaorlova1311

Известная российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла информацию о том, как скоро она и ее семья смогут переехать в новый загородный дом в Подмосковье, где сейчас идет ремонт. Ход работ она показала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда поделилась с поклонниками несколькими видео, на которых продемонстрировала, как рабочие занимаются внутренней отделкой двухэтажного особняка. «Любимая стройка», — подписала она одно из них. В просторной комнате, похожей на фойе, можно увидеть большое количество банок с краской, строительные леса, стремянки, плитку. Помещение отличается высокими потолками и панорамными окнами, а стены выкрашены в бирюзовый цвет.

«Не верится, конечно, но говорят, что через два месяца мы въедем», — высказалась о сроках переезда телеведущая, также продемонстрировавшая вид нескольких комнат. В дом уже провели электричество и сделали облицовку стен гипсокартоном, однако в большинстве комнат отсутствуют двери, а стены выкрашены в белый цвет. Кроме того, в них не установлены ни светильники, ни мебель. При этом участок, на котором расположен дом, выглядит ухоженным — на нем есть газон, а также деревья, подстриженные кусты и дорожки, оформленные из плитки. Кроме того, в отдельном здании там расположена баня.

В марте звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, как продвигается ремонт в ее новой квартире в Москве. По словам участницы программы, рабочим осталось только установить освещение и расставить мебель.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
Человечеству предложили создать еще одну ООН
Российский «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления
Медведица загрызла бегуна в Альпах
Зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать россиянина осудили на 20 лет
Фитнес-тренер назвал россиянам неочевидный способ похудеть
Пассажир самолета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу
Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве
Российские депутаты попросили разблокировать Twitter
Объяснено падение российского спроса на жилье в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.