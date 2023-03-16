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16:55, 16 марта 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» рассказала о ремонте в новой квартире

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала о ремонте в новой квартире в Москве
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Milivoj Kuhar / Unsplash

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, как продвигается ремонт в ее новой квартире в Москве. Экс-участница программы не может вернуться в Россию из-за того, что работы еще не завершены, передает «Вокруг.ТВ».

Пинчук поддерживает связь с дизайнером, который утверждает, что в скором времени квартира будет готова. По словам Ирины, рабочим осталось только установить освещение и расставить мебель.

На время ремонта Пинчук и ее семья переехали в съемное жилье в Дубае, однако аренда истекает в конце марта. «Жилья нет, квартиру на месяц снять сложно, да и в Москве погода пока пасмурная... Поэтому общим консилиумом было принято решение лететь в Ереван», — рассказала звезда.

Пинчук показала свою новую московскую квартиру в феврале 2022 года. Ирина призналась, что собственное жилье с панорамными окнами было ее мечтой. Звезда реалити-шоу практически сразу приступила к ремонту. После похода в строительный магазин она пожаловалась на стоимость материалов — инженерная доска обошлась Пинчук в миллион рублей.

Александра Качан
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