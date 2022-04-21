Звезда «Дома-2» пожаловалась на стоимость стройматериалов

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на слишком дорогие стройматериалы

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук приступила к ремонту в новой квартире и начала закупаться материалами. После похода в строительный магазин звезда реалити-шоу пожаловалась на стоимость напольных покрытий. Об этом девушка сообщила в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инженерная доска, которую Пинчук планирует постелить по всему периметру жилища, обошлась ей дорого — на опубликованном снимке видно, что блогерша потратила около миллиона рублей. Телезвезда отметила, что цены выросли на все стройматериалы, и посочувствовала тем, кто тоже находится на стадии ремонта. Участница телепроекта в шутку добавила, что приглашает как можно больше рекламодателей. «И желательно оптом!», — уточнила Пинчук.

В феврале стало известно, что Ирина Пинчук вместе с мужем Араем Чобаняном приобрели квартиру в Москве. Тогда звезда «Дома-2» призналась, что осуществила свою давнюю мечту. По словам блогерши, жилье имеет огромную площадь и панорамные окна. Стоимость новой квартиры Пинчук не уточнила.

Ранее также участвовавшая в «Доме-2» Екатерина Колисниченко показала интерьер недавно купленного жилья в Петербурге. Звезда реалити-шоу опубликовала изображения с визуализацией предстоящих изменений в квартире, которые для нее подготовила дизайнер. На снимках видно, что интерьер будет выполнен преимущественно в светлых тонах с яркими акцентами — на кухне таковым станут стулья изумрудного цвета.