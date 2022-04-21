Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Дома-2» пожаловалась на стоимость стройматериалов

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на слишком дорогие стройматериалы

Фото: dom2tv.ru

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук приступила к ремонту в новой квартире и начала закупаться материалами. После похода в строительный магазин звезда реалити-шоу пожаловалась на стоимость напольных покрытий. Об этом девушка сообщила в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инженерная доска, которую Пинчук планирует постелить по всему периметру жилища, обошлась ей дорого — на опубликованном снимке видно, что блогерша потратила около миллиона рублей. Телезвезда отметила, что цены выросли на все стройматериалы, и посочувствовала тем, кто тоже находится на стадии ремонта. Участница телепроекта в шутку добавила, что приглашает как можно больше рекламодателей. «И желательно оптом!», — уточнила Пинчук.

В феврале стало известно, что Ирина Пинчук вместе с мужем Араем Чобаняном приобрели квартиру в Москве. Тогда звезда «Дома-2» призналась, что осуществила свою давнюю мечту. По словам блогерши, жилье имеет огромную площадь и панорамные окна. Стоимость новой квартиры Пинчук не уточнила.

Ранее также участвовавшая в «Доме-2» Екатерина Колисниченко показала интерьер недавно купленного жилья в Петербурге. Звезда реалити-шоу опубликовала изображения с визуализацией предстоящих изменений в квартире, которые для нее подготовила дизайнер. На снимках видно, что интерьер будет выполнен преимущественно в светлых тонах с яркими акцентами — на кухне таковым станут стулья изумрудного цвета.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало удар «Смерчем» по замаскированному аэродрому ВСУ
СКР нашел следы преступлений против мирных жителей в больнице Мариуполя
Предложен неожиданный способ сбросить вес
86-килограммовый Макгрегор рассказал о своей диете
Стало известно о возможном покупателе «Балтики»
Названа оптимальная стоимость отдыха в Египте на майские праздники
В ЛНР сообщили о запуске Украиной ракет в сторону России
Спутники OneWeb запустят на GSLV Mark III вместо «Союз-2»
Звезда «Дома-2» пожаловалась на стоимость стройматериалов
Врач назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.