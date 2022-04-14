Звезда «Дома-2» показала интерьер своей новой квартиры

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко показала интерьер квартиры в Петербурге

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко занялась обустройством нового жилья в Санкт-Петербурге. Будущий интерьер квартиры звезда реалити-шоу показала своим подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Колисниченко опубликовала изображения с визуализацией предстоящих изменений на жилплощади, которые для нее подготовила дизайнер. На снимках видно, что интерьер квартиры будет выполнен преимущественно в светлых тонах с яркими акцентами — на кухне таковым станут стулья изумрудного цвета.

Из размещенных изображений также следует, что полностью белым будет гардероб экс-участницы телешоу. В подписи к публикации девушка отметила, что она мечтала именно о таком интерьерном решении. Ремонт в помещениях еще ведется, и сроки его завершения блогерша не уточняла.

О приобретении Колисниченко квартиры стало известно в феврале 2022 года. Речь идет «двушке» площадью 60 квадратных метров в Петербурге. Отмечается, что телезвезда купила жилье в ипотеку за 12,2 миллиона рублей с первоначальным взносом 4 миллиона рублей.