Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже

Актриса Елена Валюшкина рассказала, что ее первый супруг отобрал у нее жилье

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина в интервью изданию «7 дней» рассказала, что ее первый супруг отобрал у нее жилье.

Во время разговора актрису спросили, общается ли она сейчас с бывшими мужьями — Леонидом Фоминым и Александром Яцко. Она ответила, что ни с кем из них не поддерживает связь.

«Первый лишил меня съемок в кино, уничтожил все наши фотографии за 11 лет, отобрал жилплощадь и в завершение всего проклял. Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос...» — отметила Валюшкина.

В апреле 2022 года Валюшкина заявила, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. После развода с мужем актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который длительное время снимала.