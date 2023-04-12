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18:39, 12 апреля 2023Среда обитания

Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже

Актриса Елена Валюшкина рассказала, что ее первый супруг отобрал у нее жилье

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина в интервью изданию «7 дней» рассказала, что ее первый супруг отобрал у нее жилье.

Во время разговора актрису спросили, общается ли она сейчас с бывшими мужьями — Леонидом Фоминым и Александром Яцко. Она ответила, что ни с кем из них не поддерживает связь.

«Первый лишил меня съемок в кино, уничтожил все наши фотографии за 11 лет, отобрал жилплощадь и в завершение всего проклял. Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос...» — отметила Валюшкина.

В апреле 2022 года Валюшкина заявила, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. После развода с мужем актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который длительное время снимала.

Нина Ташевская
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