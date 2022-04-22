Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье

Российская актриса Елена Валюшкина рассказала, что не копит деньги на жилье

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. Артистка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Вокруг ТВ».

После развода с мужем, актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который продолжает снимать. «Это место, в котором я хочу жить, люблю его очень. Вообще, я практически его считаю уже своим», — рассказала актриса.

Валюшкина заявила, что решает проблемы по мере их поступления, старается жить настоящим моментом и не загадывает на будущее. «Я буду копить 15 лет и потом накоплю себе на квартиру. Нет, вот так я не живу», — отметила актриса.

В декабре 2021 года Валюшкина пожаловалась, что ее бывший супруг вместе с новой семьей поселился в квартире, которой владеет вместе с актрисой. Она добавила, что Яцко прописал там ребенка без ее разрешения.