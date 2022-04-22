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Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье

Российская актриса Елена Валюшкина рассказала, что не копит деньги на жилье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. Артистка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Вокруг ТВ».

После развода с мужем, актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который продолжает снимать. «Это место, в котором я хочу жить, люблю его очень. Вообще, я практически его считаю уже своим», — рассказала актриса.

Валюшкина заявила, что решает проблемы по мере их поступления, старается жить настоящим моментом и не загадывает на будущее. «Я буду копить 15 лет и потом накоплю себе на квартиру. Нет, вот так я не живу», — отметила актриса.

В декабре 2021 года Валюшкина пожаловалась, что ее бывший супруг вместе с новой семьей поселился в квартире, которой владеет вместе с актрисой. Она добавила, что Яцко прописал там ребенка без ее разрешения.

Нина Ташевская
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