Россиянин надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро

В Санкт-Петербурге 30-летний россиянин надругался над школьницей в вагоне метро

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 30-летнего россиянина, надругавшегося над 14-летней школьницей в вагоне метро. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, ЧП произошло в час пик в тоннеле между станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Как рассказала полицейским школьница, злоумышленник схватил ее и трогал в интимных местах. Подозреваемого задержали по горячим следам и отправили в изолятор.

7 апреля сообщалось, что в российском регионе травматолога заподозрили в педофилии.