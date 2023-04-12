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09:32, 12 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро

В Санкт-Петербурге 30-летний россиянин надругался над школьницей в вагоне метро

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 30-летнего россиянина, надругавшегося над 14-летней школьницей в вагоне метро. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, ЧП произошло в час пик в тоннеле между станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Как рассказала полицейским школьница, злоумышленник схватил ее и трогал в интимных местах. Подозреваемого задержали по горячим следам и отправили в изолятор.

7 апреля сообщалось, что в российском регионе травматолога заподозрили в педофилии.

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Владимир Седов
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