В российском регионе травматолога заподозрили в педофилии

Врач-травматолог из Смоленска предлагал секс подросткам и продолжил работать в больнице

Врач-травматолог из БСМП «Красный крест» Смоленска предлагал секс подросткам 15 и 17 лет и продолжил работать в больнице, избежав уголовной ответственности, сообщил депутат Смоленского городского Совета Максим Баранов. Подробности дела он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором запечатлена переписка и разговор по телефону врача с 23-летним стажем с подростками. В ходе общения он делает им недвусмысленные предложения интимного характера. На видео также зафиксирован момент задержания мужчины правоохранителями.

«Мне написали мои воспитанники, с которыми я тренируюсь: Максим, нам написал педофил. Я говорю, начинайте с ним перепись вести, они мне скидывают скрины, я им информацию, чтобы они ответ давали. Мы вывели его на то, чтобы он созвонился с детьми, он начал говорить, что "писю пососу, попу полижу". Назначили встречу, он набрал, предложил оплатить такси, мы сразу поехали с ребятами и их матерью в полицию, написали заявления, потом я позвонил своим друзьям, взял такси, со следователями и с детьми мы сели в машину, когда он подошел, они заломали его», — вспоминает Баранов.

Событиям на видео, по его словам, уже больше года. Задержание произошло 2 апреля 2022 года. С тех пор никого из заявителей ни разу не вызвали на допрос, а врач продолжал работать в больнице, утверждает депутат. «Как я понимаю, его допросили и сразу отпустили», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Хотели выложить видеоролик, когда на него уголовное дело заведут. Мы ждали, ждали, жалобы писали, а недавно я получил от прокуратуры отказ Максим Баранов депутат горсовета

Из письма прокуратуры от 3 марта 2023 года (имеется в распоряжении «Ленты.ру») Баранов узнал, что 4 мая 2022 года Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 22 декабря того же года решение было отменено и назначена дополнительная проверка.

«Я понимаю, что надо выпускать ролик, потому что нас даже никто и не вызвал. Это врач высшей категории, который делает детям и взрослым операции. Представляете, под наркозом, например, племянник будет мой лежать? Что он там с ним делать будет, мы же не знаем», — высказался он.

Источник «Ленты.ру» в больнице подтвердил, что мужчина остается на своем рабочем месте. Он охарактеризовал врача как нервного и хамоватого.

Ранее в педофилии обвинили пожилого учителя из Москвы. Мать одной из учениц пожаловалась, что мужчина занимался развратными действиями во время уроков с ноября 2019 года по май 2021 года. Сообщалось, что преподаватель преподавал русский язык и литературу. Впоследствии он был уволен.