В московской школе отреагировали на обвинение пожилого учителя в педофилии

Директор московской школы № 2001 заявил, что развращавшего учениц преподавателя уволили

После того как стало известно, что один из учителей московской школы № 2001 развращал учениц во время уроков, преподавателя уволили. Об этом, реагируя на случившееся, заявил директор образовательного учреждения Алексей Бойков, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В связи с распространяемой информацией о недопустимом поведении бывшего сотрудника нашей школы сообщаю, что педагог был уволен сразу же после того, как стало известно об инциденте», — заявил Бойков. По его словам, все имеющиеся у школы данные передали в правоохранительные органы. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает ему содействие.

Об обвинении пожилого учителя стало известно в четверг, 23 марта. Мать одной из учениц пожаловалась, что мужчина занимался развратными действиями во время уроков с ноября 2019 года по май 2021 года. Сообщалось, что преподаватель преподавал русский язык и литературу.