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20:59, 12 апреля 2023Силовые структуры

Подросток напал с ножом на двух российских школьников в парке

В Рязанской области подросток напал на 16-летнего и 14-летнего школьников и ранил их ножом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Рязанской области подросток напал на 16-летнего и 14-летнего школьников и ранил их ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 апреля в парке на проспекте Смирягина в Новомичуринске. Одного из потерпевших юноша ударил ножом в грудь, а другого — в пах.

Двух школьников госпитализировали. Известно, что подозреваемый — ровесник одной из жертв, ему 16 лет. Россиянин учится в другой школе города.

Ранее стало известно, что в самарской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом, подростка госпитализировали.

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Елизавета Новикова
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