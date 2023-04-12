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10:58, 12 апреля 2023Россия

Водитель КамАЗа устроил погоню в центре российского города и попал на видео

Водитель КамАЗа устроил погоню с ГИБДД по Димитровскому мосту в центре Новосибирска

Водитель КамАЗа устроил погоню с ГИБДД по Димитровскому мосту в центре Новосибирска. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На появившемся видеоролике видно, как водитель большегруза уходит от преследования двух машин сотрудников Госавтоинспекции. Во время погони водителей задевает авто в дорожном потоке.

Очевидец происшествия отметил, что водитель фуры снес две машины, которые стояли на кольце и скрылся. Позже гонщика удалось остановить.

По сведениям портала Ngs.ru, последний владелец КамАЗа, которого преследовали сотрудники ГИБДД, — неоднократно судимый мужчина, осевший в Новосибирске. Его личность сейчас устанавливается.

В январе сообщалось, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley устроил пьяную гонку с полицией. Тогда на экс-чиновника составили несколько административных протоколов и отправили под арест на пять суток.

Анна Щербакова
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