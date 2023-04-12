«Известия»: провозимые под видом фруктов партии кокаина наводнили мировые порты

Партии кокаина, провозимые под видом фруктов, наводнили мировые порты. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что объемы вырабатываемого кокаина серьезно растут. В криминальном мире Нового Света скрестились мексиканская и колумбийская наркомафия. По данным «Известий», главные наркокартели сейчас — Синалоа и Халиско.

В беседе с изданием адвокат Константин Кудряшов сообщил, что в борьбе с контрабандой наркотиков и международным наркотрафиком сотрудничают спецслужбы всех стран мира, вне зависимости от политической обстановки в мире.

«Рост импорта от новых партнеров в Южной Америке из-за внешнеполитических реалий неизбежно таит в себе опасность нарваться на наркодилеров», — отметил он.

Ранее в Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки.