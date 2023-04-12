Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 12 апреля 2023Мир

Партии кокаина наводнили мировые порты

«Известия»: провозимые под видом фруктов партии кокаина наводнили мировые порты

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Партии кокаина, провозимые под видом фруктов, наводнили мировые порты. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что объемы вырабатываемого кокаина серьезно растут. В криминальном мире Нового Света скрестились мексиканская и колумбийская наркомафия. По данным «Известий», главные наркокартели сейчас — Синалоа и Халиско.

В беседе с изданием адвокат Константин Кудряшов сообщил, что в борьбе с контрабандой наркотиков и международным наркотрафиком сотрудничают спецслужбы всех стран мира, вне зависимости от политической обстановки в мире.

«Рост импорта от новых партнеров в Южной Америке из-за внешнеполитических реалий неизбежно таит в себе опасность нарваться на наркодилеров», — отметил он.

Ранее в Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в Чечне
Российский спецназ сжег колонну танков ВСУ под Угледаром
Бетон начнут делать из углекислого газа
Немецкий журналист посетил Артемовск и дал прогноз для ВСУ
В США начали уголовное расследование в связи с утечкой данных Пентагона
Партии кокаина наводнили мировые порты
В России вырос объем выдачи кредитов
Пригожин высмеял решение Канады ввести санкции против его компании
Паулина Поризкова снялась голой в честь 58-летия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.