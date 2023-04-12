Херш: нерешительность и безразличие администрации США ведет к потере доверия разведки

Нерешительность и безразличие администрации президента США Джо Байдена ведет к потере доверия разведывательного сообщества страны. Об этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на сотрудника разведки.

«Недостаток лидерских качеств ведет к полному разрыву в вопросе доверия между руководством Белого дома и представителями разведывательного сообщества», — отметил он.

Херш добавил, что у разведки также вызывает недовольство работа госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По словам журналиста, ему неоднократно говорили о «жесткой идеологии и отсутствии политических навыков» Блинкена и Салливана, которые «живут в собственном мире» вместе с Байденом, в отличие от более опытных американских дипломатов, военных и представителей разведки.

Так, отметил Херш, один из видных американских дипломатов в отставке, выступающих против политики Белого дома в отношении Китая и России, назвал Блинкена самоуверенным сотрудником Конгресса США, а Салливана — руководителем политической кампании. Анонимный дипломат также указал, что они достойные политики, которые попали в мир дипломатии «без сочувствия к оппозиции» и перевернутый мир политики и энергетики, в котором КНР и Индия продают переработанный бензин странам Запада.

Ранее Херш заявил, что США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его мнению, американские власти допускают возможность предложить России черновик документа «в случае ее поражения».