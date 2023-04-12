Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 12 апреля 2023Мир

Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой

Херш: нерешительность и безразличие администрации США ведет к потере доверия разведки

Фото: John Pryke / Reuters

Нерешительность и безразличие администрации президента США Джо Байдена ведет к потере доверия разведывательного сообщества страны. Об этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на сотрудника разведки.

«Недостаток лидерских качеств ведет к полному разрыву в вопросе доверия между руководством Белого дома и представителями разведывательного сообщества», — отметил он.

Херш добавил, что у разведки также вызывает недовольство работа госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По словам журналиста, ему неоднократно говорили о «жесткой идеологии и отсутствии политических навыков» Блинкена и Салливана, которые «живут в собственном мире» вместе с Байденом, в отличие от более опытных американских дипломатов, военных и представителей разведки.

Так, отметил Херш, один из видных американских дипломатов в отставке, выступающих против политики Белого дома в отношении Китая и России, назвал Блинкена самоуверенным сотрудником Конгресса США, а Салливана — руководителем политической кампании. Анонимный дипломат также указал, что они достойные политики, которые попали в мир дипломатии «без сочувствия к оппозиции» и перевернутый мир политики и энергетики, в котором КНР и Индия продают переработанный бензин странам Запада.

Ранее Херш заявил, что США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его мнению, американские власти допускают возможность предложить России черновик документа «в случае ее поражения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.