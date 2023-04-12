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15:10, 12 апреля 2023Мир

Херш заявил о подготовке США соглашения об окончании украинского конфликта

Херш заявил о подготовке США соглашения об окончании конфликта на Украине при поражении РФ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. Об этом Херш написал в своем блоге на платформе Substack.

По его словам, американские военные допускают возможность предложить России черновик документа «в случае ее поражения».

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин "поставил задачу" — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине», — отметил он.

Ранее Херш предположил, почему президент США Джо Байден проявляет интерес к поддержке Украины и поставкам ей военной помощи. По словам журналиста, американский лидер не ощущает полноты власти и чувствует себя измотанным. Херш указал, что в стране есть множество проблем, которые президент не решает. Он также добавил, что Байден поддерживает Украину для переизбрания на президентских выборах в 2024 году.

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Варвара Кошечкина
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