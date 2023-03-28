Херш объяснил интерес Байдена к Украине

Журналист Херш: президент США Байден поддерживает Украину для переизбрания в 2024 году

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предположил, почему президент США Джо Байден проявляет интерес к поддержке Украины и поставкам ей военной помощи. Об этом он высказался в беседе с RT.

По словам Херша, Байден не ощущает полноты власти и чувствует себя измотанным. По мнению журналиста, в США существует множество проблем, которые президент не решает. Он добавил, что Байден поддерживает Украину для переизбрания на президентских выборах в 2024 году.

«А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много [политических] очков. Так происходит всегда. [42-й президент США] Билл Клинтон понял это в худшие дни своего президентства», — объяснил Херш.

Журналист добавил, что Клинтон обладал большими трудностями до того, как «приказал нанести удары по Ираку». После бомбардировки в субботу президент отправился в церковь в воскресенье и стал героем, утверждает он.

«Пресса от него в восторге, ловит каждое его слово. Это действенный метод. Потому Байден так вцепился в Украину. Ему придется поддерживать ее до конца», — заключил лауреат Пулитцеровской премии.

Ранее Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, в администрации и так знают, что «это сделал президент» Байден.