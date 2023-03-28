Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 28 марта 2023Мир

Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на «Северных потоках»

Херш: Белый дом мог бы расследовать взрывы на «Северных потоках» за несколько дней
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, но Белый дом не желает этим заниматься. Об этом он рассказал 27 марта в интервью RT.

«Вы знаете, у нас невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы — мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал», — объяснил Херш.

Он утверждает, что Белый дом не заинтересован расследованием взрывов, потому что в администрации и так знают, что «это сделал президент» США Джо Байден.

Материалы по теме:
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

Журналист утверждал, что 26 сентября 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами лауреата Пулитцеровской премии. Российский лидер подчеркнул, что правды будет добиться сложно, но «когда-нибудь, наверное, она вскроется».

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Экс-главком Украины испугался дальнейших действий России на территории страны
Балтийский флот России усилят тральщиком-роботом
В Киеве произошла серия взрывов
Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции
В центре Москвы вспомнили неофициальные рок-клубы советского времени
Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине
Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на «Северных потоках»
В Молдавии заявили о невозможности переговоров по Приднестровью в формате «5+2»
В США раскрыли серьезную ошибку Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.