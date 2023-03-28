Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на «Северных потоках»

Херш: Белый дом мог бы расследовать взрывы на «Северных потоках» за несколько дней

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, но Белый дом не желает этим заниматься. Об этом он рассказал 27 марта в интервью RT.

«Вы знаете, у нас невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы — мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал», — объяснил Херш.

Он утверждает, что Белый дом не заинтересован расследованием взрывов, потому что в администрации и так знают, что «это сделал президент» США Джо Байден.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

Журналист утверждал, что 26 сентября 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами лауреата Пулитцеровской премии. Российский лидер подчеркнул, что правды будет добиться сложно, но «когда-нибудь, наверное, она вскроется».

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.