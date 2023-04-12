Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде». Его комментарий публикует пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

Журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к закону о новых правилах призыва в российскую армию. «Абрам Маркович, Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Проблема не в том, как будут отлавливать уклонистов. Проблема в генерале Лебеде», — заявил основатель ЧВК.

К посту с комментарием Пригожина во «ВКонтакте» также была прикреплена цитата, приписываемая генерал-лейтенанту Александру Лебедю. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, отправить ее на передовую, и война закончится в тот же день», — указывается в ней.

Над тем, говорил ли генерал Лебедь о «детях элиты», до сих пор спорят. Согласно книге исследователя Андрея Козлова «Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта», в январе 1995-го Лебедь действительно предложил лично возглавить полк из детей членов правительства, депутатов Думы и навести порядок в Грозном, пишет «Коммерсантъ». С иным мнением выступил журналист Сергей Баймухаметов. По его версии, фраза Лебедя выглядела так: «Полк надо сформировать из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне».

12 апреля Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных, который днем ранее, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Изменения в действующие законодательство предполагают, что в России будет создан единый реестр военнообязанных, также в стране введут электронные повестки и ограничения для тех, кто уклоняется от призыва.