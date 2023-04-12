Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 12 апреля 2023Россия

Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде»

Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде»
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде». Его комментарий публикует пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

Журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к закону о новых правилах призыва в российскую армию. «Абрам Маркович, Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Проблема не в том, как будут отлавливать уклонистов. Проблема в генерале Лебеде», — заявил основатель ЧВК.

К посту с комментарием Пригожина во «ВКонтакте» также была прикреплена цитата, приписываемая генерал-лейтенанту Александру Лебедю. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, отправить ее на передовую, и война закончится в тот же день», — указывается в ней.

Над тем, говорил ли генерал Лебедь о «детях элиты», до сих пор спорят. Согласно книге исследователя Андрея Козлова «Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта», в январе 1995-го Лебедь действительно предложил лично возглавить полк из детей членов правительства, депутатов Думы и навести порядок в Грозном, пишет «Коммерсантъ». С иным мнением выступил журналист Сергей Баймухаметов. По его версии, фраза Лебедя выглядела так: «Полк надо сформировать из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне».

12 апреля Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных, который днем ранее, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Изменения в действующие законодательство предполагают, что в России будет создан единый реестр военнообязанных, также в стране введут электронные повестки и ограничения для тех, кто уклоняется от призыва.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.