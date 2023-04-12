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13:55, 12 апреля 2023Россия

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенаторы одобрили закон о едином реестре военнообязанных, который днем ранее, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения в действующие законодательство предполагают, что в России будет создан единый реестр военнобязанных, также в стране введут электронные повестки и ограничения для тех, кто уклоняется от призыва.

После подписания закона президентом России Владимиром Путиным в России военнообязанные смогут получить повестки не только лично, но и через личный кабинет на «Госуслугах» и в МФЦ. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если повестку не удалось вручить ни одним из указанных в документе способов, она должна считаться переданной военнобязанному через семь дней после того, как она будет размещена в реестре повесток. Подобные правила касаются не только срочников, но и всех военнобязанных жителей России.

На весенний призыв подобные правила после подписания закона президентом России Владимиром Путиным распространяться не будут, заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В Минцифры, в свою очередь, сообщили, что точные сроки запуска ресстра военнобязанных будут определены после принятия закона, подчеркнув, что в полном объеме это можно будет реализовать не раньше начала осеннего призыва на срочную службу.

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Анастасия Шейкина
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