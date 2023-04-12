В Минцифры обозначили срок запуска реестра военнообязанных

Шадаев: запустить реестр военнообязанных можно будет не раньше очередного осеннего призыва

Глава Минцифры Максут Шадаев обозначил срок запуска в России реестра военнообязанных. Как пишет РИА Новости, он заявил, что запустить реестр в полном объеме, вероятнее всего, можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — приводятся слова Шадаева.

Глава министерства отрицательно ответил на вопрос о том, связаны ли поправки в законодательство о военном учете с планами по возобновлению мобилизации. По его словам, с помощью нововведений предлагается оптимизировать порядок учета и призыва на срочную службу.

Госдума во вторник, 11 апреля, приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.

Совфед планирует рассмотреть законопроект в среду, 12 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Он указал, что система воинского учета должна модернизироваться и отталкиваться от современных требований.