В Совфеде назвали сроки рассмотрения поправок о едином реестре призывников

Сенатор Кожин: Совфед намерен 12 апреля рассмотреть поправки о едином реестре призывников

Совет Федерации намерен рассмотреть поправки о едином реестре призывников в случае их одобрения Госдумой в среду, 12 апреля. Такие сроки назвал сенатор Владимир Кожин, его цитирует РИА Новости.

«Да, будем рассматривать», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будет ли верхняя палата парламента рассматривать документ 12 апреля.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнобязанного.

Впоследствии Картаполов уточнил, что новые правила получения повесток в случае их принятия коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Законопроект также предполагает ограничения для уклонистов.