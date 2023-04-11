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11:56, 11 апреля 2023Россия

В Совфеде назвали сроки рассмотрения поправок о едином реестре призывников

Сенатор Кожин: Совфед намерен 12 апреля рассмотреть поправки о едином реестре призывников

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Совет Федерации намерен рассмотреть поправки о едином реестре призывников в случае их одобрения Госдумой в среду, 12 апреля. Такие сроки назвал сенатор Владимир Кожин, его цитирует РИА Новости.

«Да, будем рассматривать», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будет ли верхняя палата парламента рассматривать документ 12 апреля.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнобязанного.

Впоследствии Картаполов уточнил, что новые правила получения повесток в случае их принятия коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Законопроект также предполагает ограничения для уклонистов.

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Анастасия Шейкина
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В Совфеде назвали сроки рассмотрения поправок о едином реестре призывников
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