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12:11, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии планов рассылать электронные повестки весной

Депутат ГД Картаполов: в весенний призыв электронные повестки рассылаться не будут

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В весенний призыв электронные повестки рассылаться не будут. Об этом депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит «Интерфакс».

Когда именно начнется применение этой практики, Картаполов не уточнил.

«Нет, пока не будет», — ответил парламентарий на вопрос о планах рассылать повестки через «Госуслуги» весной 2023 года.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу.

Картаполов уточнял, что военнообязанные могут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Новая схема будет построена на базе уже работающей системы цифрофизации госуслуг, отметил он.

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Марк Леонов
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