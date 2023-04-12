Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 12 апреля 2023Бывший СССР

Белорусов массово вызвали в прокуратуру из-за возможных связей с Тихановской

Жителей Витебска вызвали в прокуратуру из-за возможных связей с Тихановской

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Жителей Витебска, которые ранее были осуждены по административным статьям, массово вызвали в прокуратуру. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правозащитная группа MAYDAY.

Правозащитники описывают количество людей, которых вызывают на такие беседы, как «очень большое».

Во время беседы людей опрашивают на предмет возможных связей с оппозиционным политиком и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В частности, им задают вопросы, имели ли они отношение к предвыборному штабу Тихановской в 2020 году или к координационному совету оппозиции, контактируют ли они с находящимся в эмиграции офисом Тихановской. После беседы со всех берут подпись о ее проведении.

Ранее Тихановскую в Белоруссии заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.