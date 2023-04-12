Белорусов массово вызвали в прокуратуру из-за возможных связей с Тихановской

Жителей Витебска вызвали в прокуратуру из-за возможных связей с Тихановской

Жителей Витебска, которые ранее были осуждены по административным статьям, массово вызвали в прокуратуру. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правозащитная группа MAYDAY.

Правозащитники описывают количество людей, которых вызывают на такие беседы, как «очень большое».

Во время беседы людей опрашивают на предмет возможных связей с оппозиционным политиком и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В частности, им задают вопросы, имели ли они отношение к предвыборному штабу Тихановской в 2020 году или к координационному совету оппозиции, контактируют ли они с находящимся в эмиграции офисом Тихановской. После беседы со всех берут подпись о ее проведении.

Ранее Тихановскую в Белоруссии заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны.