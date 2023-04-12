Деликатесы из российского региона вошли в дополнительный рацион космонавтов

Ямальские рыбные деликатесы вошли в дополнительный рацион космонавтов

Деликатесы Салехардского рыбокомбината вошли в дополнительный рацион российских космонавтов. Об этом 12 апреля сообщает «Ямал-медиа».

После того как консервы прошли проверку, космонавты провели дегустацию, на которой было представлено около 150 блюд — их оценивали по десятибалльной шкале. Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев отметил, что все космонавты поставили ямальской рыбе высший балл, и добавил, что зарубежным коллегам тоже удалось попробовать деликатес.

«Когда они к нам прилетают, мы эту банку открываем и пускаем по кругу, чтобы каждый попробовал. И они ни разу не отказались. Конечно, там все дочиста, потом еще с хлебушком по баночке», — рассказал Артемьев.

В космосе успели побывать три вида ямальских консервов: ряпушка, сырок и пыжьян в томатном соусе. Муляжи деликатесов планируют выставить в столичном музее космонавтики в качестве экспонатов.

Ранее летчик-космонавт Максим Сураев рассказал, что еда для космонавтов представлена в виде консервов и сублиматов, которые по принципу готовки напоминают лапшу быстрого приготовления. Он добавил, что дневной рацион в космосе должен содержать определенное число килокалорий, а превышение этой нормы приведет к набору веса.