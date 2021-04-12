Российским космонавтам убрали из рациона еду в тюбиках

Российские космонавты уже давно не питаются едой из тюбиков. В такой упаковке на МКС поставляются только два продукта, рассказал радиостанции «Говорит Москва» летчик-космонавт Максим Сураев.

«По поводу тюбиков — это уже фейковая история. В тюбиках сейчас только мед и кетчуп», — сказал он.

По его словам, сейчас еда для космонавтов представлена в виде консервов и сублиматов, по принципу готовки они похожи на лапшу быстрого приготовления. «Сублимируют сок, лапшу, борщ — выпаривают жидкость, нужно залить кипятком и подождать пять минут. Вторая категория — это консервы. Это мясо, каша, цыплята», — пояснил Сураев.

Он отметил, что дневной рацион в космосе должен содержать 3-3,5 тысячи килокалорий. Превышение этой нормы приведет к набору веса. Также в невесомости человек тратит меньше энергии, поэтому каждый космонавт занимается спортом на станции по 2-2,5 часа в день.

Ранее эксперты «Сбермаркета» и сотрудники Музея космонавтики подсчитали, что недельный рацион космонавта стоит в России почти 5300 рублей. В выборку вошли рыбные консервы, куриное филе, заливное из рыбы и мяса, антрекот, говядина, говяжий язык, рис, рисовая каша, творог, сублимированные крем-супы, икра из кабачков и баклажанов, лечо, имбирное печенье, помидоры, огурцы, перец, яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны, курага, кедровые орехи, кофе, чай и витамины.

В современное меню российских космонавтов входят около 300 продуктов, из них человек сам формирует свой рацион. На МКС можно употреблять в том числе пиво и газировку, которые обрабатываются специальным образом, так как в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга.

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