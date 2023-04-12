Студент выпил бутылку рома за полчаса и впал в кому

Студент из США впал в кому после церемонии вступления в студенческое братство

Бывший студент Университета штата Калифорния в Сан-Диего подал иск против членов студенческого братства. Как сообщает The San Diego Union-Tribune, во время церемонии вступления в братство его заставили выпить за полчаса целую бутылку рома, после чего он впал в кому.

Инцидент произошел в здании братства «Каппа-Сигма». По словам пострадавшего, 21-летнего Бенджамина Бреннана из США, в ходе «ритуала» требовалось употреблять спиртные напитки и наркотики «в количествах, которые убили бы большинство людей». В результате уровень алкоголя в его крови достиг 0,489 процента.

Парень оставался без сознания с вечера 16 апреля 2021 года до утра следующего дня. Когда он не пришел в себя даже после шутливых тычков лопатками, один из членов братства довез его до ближайшего госпиталя и оставил у дверей, а сам уехал, пытаясь избежать ответственности за произошедшее.

Медработники нашли Бреннана без сознания, его рвало, при этом никто не следил, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. Вскоре парень впал в кому и его подключили к аппарату искусственного дыхания. Доктора считали прогноз неутешительном, давая ему минимальные шансы на выживание.

Церемония посвящения проводилась за пределами кампуса, поскольку деятельность братства на территории университета приостановили из-за предшествующих случаев принуждения студентов-первокурсников к употреблению алкоголя и наркотиков.

Центральный офис «Каппа-Сигма» подтвердил получение иска, но пока представители братства не стали давать комментарии по содержанию документа, однако сообщили прессе, что «произошедшее с Бенджамином Бреннаном недопустимо, и организация уже приняла меры в отношении тех, кто был активным участником инцидента».

Ранее сообщалось о бармене из Великобритании, который временно потерял способность говорить после длительного употребления кокаина и алкоголя. Позже мужчина смог полностью отказаться от своей зависимости.