Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, шансов у ВСУ нет

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что российские военные готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, шансов у сил Киева нет.

По его словам, некоторые признаки обострения на линии фронта уже заметны, но российские войска не дадут противнику шансов и «готовы встретить» ВСУ.

«Все же думаю, что они попробуют пойти», — допустил врио главы Херсонской области.

Сальдо также обратил внимание, что руководство Украины стало громко объявлять о своих оперативных планах, так как по-другому там не умеют, «вся система государственного управления построена на пиаре». «Киевская команда комедиантов» подменяет действия словами, заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». «Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал он.