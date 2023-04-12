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07:43, 12 апреля 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ

Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, шансов у ВСУ нет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что российские военные готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, шансов у сил Киева нет.

По его словам, некоторые признаки обострения на линии фронта уже заметны, но российские войска не дадут противнику шансов и «готовы встретить» ВСУ.

«Все же думаю, что они попробуют пойти», — допустил врио главы Херсонской области.

Сальдо также обратил внимание, что руководство Украины стало громко объявлять о своих оперативных планах, так как по-другому там не умеют, «вся система государственного управления построена на пиаре». «Киевская команда комедиантов» подменяет действия словами, заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». «Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал он.

Марина Совина
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