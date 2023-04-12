На Украине раскрыли сроки начала контрнаступления ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Его слова приводит The Hill.

Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». «Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели. Блинкен подчеркнул, что целью стран, поддерживающих Украину в конфликте, является помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

