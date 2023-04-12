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19:11, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Илон Маск заявил о готовности продать Twitter

Илон Маск заявил о готовности продать Twitter подходящему покупателю
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aly Song / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, возглавивший в 2022 году Twitter, заявил о готовности продать компанию, если найдет подходящего покупателя. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

По словам миллиардера, управлять новой компанией довольно непросто. «Это отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс. Зато нескучно, это настоящие американские горки», — отметил Маск. Предприниматель подчеркнул, что в последние несколько месяцев ситуация в Twitter была стрессовой, однако добавил, что считает приобретение компании правильным решением. Сейчас, отметил Маск, дела у Twitter идут неплохо.

Бизнесмен также признался, что после обнаружения ботов в соцсети хотел заплатить за компанию меньше. Он также заявил, что, если бы прямо сейчас ему предложили 44 миллиарда долларов за Twitter, он бы не продал его. Однако, уточнил миллиардер, сделка состоялась бы, если бы новый владелец оказался приверженцем идеи говорить правду.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству.

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Варвара Кошечкина
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