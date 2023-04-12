В Госдуме предложили ввести пособие на отдых для отличившихся школьников

RT: депутат Госдумы Власов предложил ввести пособие на отдых для отличившихся школьников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее пособие на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Парламентарий подчеркнул, что многие годы в системах среднеспециального и высшего образования действуют стипендии, на которые могут рассчитывать отличившиеся в учебе студенты. Однако поощрений для школьников сегодня нет, уточнил Власов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений (пособий) на отдых для школьников 7— 11-х классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России признание образования, которое получено за рубежом, переведут в онлайн-формат.

