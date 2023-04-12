Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми и лучшими в своей игре

Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми. Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону на Fox News.

По его словам, перечисленные политики являются лучшими людьми в своей игре. Трамп признал, что американские «парни не такие и никогда таковыми не были».

Бывший лидер США назвал лидера КНР Си Цзиньпина блестящим человек, вспомнив, что в Голливуде долгое время искали актера на роль главы китайского государства, но «никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему». «У нас с ним были превосходные отношения», — сказал Трамп.

Американский экс-президент отметил незаурядный ум Ким Чен Ына и его полный контроль над своей страной. «Что касается Путина, то он также очень умен», — заключил он.

В интервью Трамп также заявил, что в беседах с Путиным он чувствовал любовь политика к Украине. «Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.