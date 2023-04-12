Трамп заявил о любви Путина к Украине

Трамп заявил, что в беседах с Путиным чувствовал его любовь по отношению к Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него с Путиным были хорошие отношения. При этом, по словам политика, он был худшим из того, что случалось с российским лидером. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток-2" был их трубопроводом», — подчеркнул он.

Политик отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с президентом России.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.