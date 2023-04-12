Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 12 апреля 2023Мир

Трамп заявил о любви Путина к Украине

Трамп заявил, что в беседах с Путиным чувствовал его любовь по отношению к Украине
Сюжет«Северный поток-2»:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него с Путиным были хорошие отношения. При этом, по словам политика, он был худшим из того, что случалось с российским лидером. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток-2" был их трубопроводом», — подчеркнул он.

Политик отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с президентом России.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Трамп назвал причину ухудшения отношений США с Россией
Назван самый вредный шоколад
Российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ под Марьинкой
Россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисов
Греция купит израильские ракеты Spike
Сын известной модели купил дом в Голливуде
В российском регионе зафиксировали пять случаев кори
В России вырос объем ставок на киберспорт
Российская армия получит «Робоснайпер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.