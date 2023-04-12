Названа причина смерти актера «Клана Сопрано»

Причиной смерти актера «Клана Сопрано» Фрэнка Валлелонги стала передозировка наркотиков

60-летний американский актер Фрэнк Валлелонга скончался от передозировки наркотиков. Причину смерти назвало издание The New York Post со ссылкой на результаты вскрытия.

Тело актера нашли неподалеку от завода по производству листового металла в Бронксе (Нью-Йорк, США) 22 ноября 2022 года. Причиной смерти стала смертельная доза фентанила и кокаина. В полиции предполагают, что актер умер в машине брата, сценариста «Зеленой книги» Ника Валлелонги, после чего тело вытащили и оставили на улице.

В попытке сокрытия тела обвинили мужчину по имени Стивен Смит: он попал на записи камер видеонаблюдения. Сам Смит утверждает, что помочь скрыть тело его попросила некая женщина по имени Пэм. Брат погибшего отрицает, что передавал право управлять своей машиной другим людям.

Валлелонга известен ролями в фильме «Зеленая книга», где он сыграл собственного дядю Руди, и сериале «Клан Сопрано». Отец Валлелонги Фрэнк Энтони Валлелонга-старший, более известный как Тони Лип, играл в «Клане Сопрано» криминального авторитета Кармайна Лупертацци.

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