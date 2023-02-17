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20:21, 17 февраля 2023Забота о себе

Врач рассказала об особенностях деменции Брюса Уиллиса

Врач Рейсс: лобно-височная деменция, как у Брюса Уиллиса, делает людей несамостоятельными

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Лобно-височная деменция (ЛВД), которую диагностировали у Брюса Уиллиса, делает людей несамостоятельными и приковывает их к инвалидному креслу. Об особенностях болезни в интервью New York Post рассказала врач Эллисон Рейсс.

16 февраля стало известно, что 67-летнему Уиллису поставили новый диагноз. Помимо афазии, у него выявили лобно-височную деменцию. Однако семья актера не уточнила, каким именно подвидом болезни он страдает.

ЛВД представляет собой группу заболеваний головного мозга, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию нейронов в мозге и, как следует из названия, поражают в первую очередь лобные и височные области мозга

Эллисон Рейссврач

Врач рассказала, что ЛВД бывает нескольких видов, и любой из них делает человека инвалидом, часто неспособным обслуживать себя. По ее словам, у людей с ЛВД меньше проблем с памятью по сравнению с другими формами деменции. Однако у больных могут проявляться эмоциональные всплески, плохие манеры и чрезмерная фамильярность с незнакомцами, мышечная дисфункция, нарушение равновесия.

Симптомы болезни включают изменения в поведении, социальную разнузданность, апатию, снижение симпатии и эмпатии, изменения предпочтений в еде, повторяющееся поведение, трудности с навыками называния и восприятия на слух. На поздних стадиях заболевания пациенты могут испытывать мышечную ригидность и слабость, проблемы с глотанием

Эллисон Рейссврач
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Рейсс пояснила, что пациенты с продвинутой стадией ЛВД не могут позаботиться о себе и в конечном итоге оказываются прикованными к инвалидной коляске или постели.

По словам врача, не существует методов лечения деменции. Пациентам назначают лишь поддерживающую терапию для снижения интенсивности проявления симптомов и облегчения жизни. «Лобно-височная деменция, как и болезнь Альцгеймера, заканчивается потерей памяти, нарушением поведения и речи. Больному может потребоваться круглосуточный уход. Смерть часто наступает из-за инфекций и пневмонии», — резюмировала Рейсс.

Ранее Деми Мур сообщила, что из-за прогрессирующей афазии Брюс Уиллис вынужден был завершить актерскую карьеру. Уиллис из-за болезни потерял возможность нормально разговаривать и запоминать тексты.

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Вера Владзиевская
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