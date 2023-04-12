Обнаружен двойной красный карлик

Астрофизики Гарвард-Смитсоновского центра обнаружили двойной красный карлик

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщили об обнаружении тройной звездной системы с двумя красными карликами, вращающимися на близком расстоянии друг от друга. Об открытии подробно рассказывается в препринте статьи, доступном на сайте arXiv.

Ученые провели наблюдения за красным карликом G 68-34, который находится на расстоянии 127 световых лет от Земли, с помощью космического телескопа TESS и спектрографа TRES на телескопе Tillinghast в Аризоне. Известно, что G 68-34 образует двойную систему с белым карликом LP 463-28. Исходя из оценки времени охлаждения белого карлика, возраст всей системы должен превышать пять миллиардов лет. Однако было замечено, что красный карлик имеет аномально высокую скорость вращения с периодом 0,655 дня, что указывает на существование более близкой звезды-компаньона.

Результаты спектрометрии высокого разрешения, проведенной в период с сентября 2022 до января 2023 года, показали, что G 68-34 является спектральной двойной звездой, то есть ее двойственность может быть обнаружена только при спектроскопических наблюдениях в отличие от визуально-двойных звезд. Поскольку одна звезда удаляется от наблюдателя, а другая приближается к нему, происходит удвоение некоторых спектральных линий из-за эффекта Доплера. Фотометрия подтвердила, что G 68-34 также является затменной системой.

Обе звезды в системе G 68-34 являются M-карликами с радиусами 0,345 и 0,342 радиуса Солнца и с массами 0,328 и 0,32 массы Солнца соответственно. Такие звезды являются полностью конвективными, то есть конвекция происходит как в ядре, так и в оболочке, делая их химический состав однородным.

Точный возраст системы пока не определен, однако если учитывать возраст охлаждения LP 463-28, то двойной красный карлик мог возникнуть около 6,7 миллиарда лет назад. Кинематические свойства системы указывают, что она является частью диска Млечного Пути.