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13:56, 12 апреля 2023Россия

РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине

РПЦ назвала странным предложение перемирия на Пасху из-за нулевой реакции Киева

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне проведения специальной военной операции России на Украине выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию Киева стремятся к нулю. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

«Несмотря на предложение святейшего патриарха об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, с украинской стороны никакого согласия или желания подержать эту инициативу выражено не было», — напомнил он и добавил, что странно было бы выступать сейчас с таким же предложением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициативы о пасхальном перемирии с Украиной в зоне специальной военной операции отсутствуют. «Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась страстная неделя», — объяснил официальный представитель Кремля 10 апреля.

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Варвара Кошечкина
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РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине
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