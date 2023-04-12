РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине

РПЦ назвала странным предложение перемирия на Пасху из-за нулевой реакции Киева

Идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне проведения специальной военной операции России на Украине выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию Киева стремятся к нулю. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

«Несмотря на предложение святейшего патриарха об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, с украинской стороны никакого согласия или желания подержать эту инициативу выражено не было», — напомнил он и добавил, что странно было бы выступать сейчас с таким же предложением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициативы о пасхальном перемирии с Украиной в зоне специальной военной операции отсутствуют. «Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась страстная неделя», — объяснил официальный представитель Кремля 10 апреля.