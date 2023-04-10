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13:08, 10 апреля 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что инициатив о пасхальном перемирии с Украиной нет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Libkos / AP

Инициативы о пасхальном перемирии с Украиной в зоне специальной военной операции (СВО) отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась страстная неделя», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ранее Москва уже предлагала инициативы по перемирию, но они были сорваны из-за нежелания Киева следовать такому режиму.

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Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине на период празднования Пасхи католиками и православными. В Кремле подчеркнули, что не слышали официальных заявлений Ватикана на этот счет.

5 января Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на территории Украины. После этого президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы, заявив, что Россия хотела воспользоваться режимом тишины для усиления позиций.

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Варвара Родикова
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