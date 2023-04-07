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12:54, 7 апреля 2023Россия

Кремль не стал комментировать публикации о возможном пасхальном перемирии

Песков заявил, что в Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters

В Кремле не слышали заявлений от Ватикана о возможном пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — объяснил Песков.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с Папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на период празднования Пасхи католиками и православными.

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Варвара Родикова
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