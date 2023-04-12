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09:09, 12 апреля 2023Экономика

В США заявили о попытках стран Европы отказаться от российского урана

Bloomberg: страны Европы предпринимают попытки отказаться от российского урана
СюжетСанкции против России:

Фото: Oberhaeuser / imago-images / Globallookpress.com

В США заявили, что восточноевропейские страны, которые закупают российский обогащенный уран для своих АЭС, пытаются найти новых поставщиков. Среди них числится казахстанская государственная компания по добыче урана «Казатомпром», пишет Bloomberg.

Гендиректор корпорации Ержан Муканов заявил, что некоторые страны ищут возможность заключить контракты с 2025 года. По его словам, геополитическая неопределенность заставляет ряд производителей электроэнергии наращивать запасы ядерного топлива.

«Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому сможем реагировать на запросы рынка», — отметил Муканов.

Он также подчеркнул, что среди государств, которые планируют снизить зависимость от России, есть США. Однако, как пишут журналисты, этого недостаточно, чтобы противостоять резкому росту экспорта российского ядерного топлива. Так, Всемирная ядерная ассоциация в 2022 году предположила, что спрос на уран к 2030 году увеличится на треть.

5 апреля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек призвал ввести санкции против стран, получающих уран из России. По его словам, Россия все еще обходит многие санкции через третьи страны. В связи с этим украинская сторона поинтересовалась у Берлина, почему покупка российского урана до сих пор не находится под ограничениями.

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Марина Совина
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