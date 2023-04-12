Российские истребители уничтожили под Донецком украинский бомбардировщик Су-24

Минобороны заявило о сбитом в районе Красного Лимана в ДНР бомбардировщике Су-24 ВСУ

Российские истребители уничтожили в воздушном бою в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты пять украинских беспилотников в районе Новокраснянки, Наугольного, Кременной и Червонопоповки Луганской народной республики и в небе над Еленовкой ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9483 единицы военной автомобильной спецтехники, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8647 танков и других боевых бронемашин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3741 беспилотник, а также 407 самолетов и 228 вертолетов противника.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что российский летчик за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 ВСУ. Как рассказал военнослужащий, он обнаружил вертолеты во время стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края. Позже в другом районе мужчина наткнулся на три вражеских самолета, один из которых ему удалось уничтожить.