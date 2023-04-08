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07:47, 8 апреля 2023Россия

Российский летчик сбил два вертолета и один штурмовик украинских военных

Минобороны: летчик Су-27 за один вылет сбил два Ми-24 и один Су-25 украинских военных

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Cтарший инструктор, летчик Алан Датиев за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передают «Известия».

По словам российского военнослужащего, он обнаружил двух противников во время стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края. «Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение», — рассказал летчик Су-27.

Позже в другом районе патрулирования Датиев обнаружил еще три цели, которые по характеристикам напоминали штурмовики Су-25. Отмечается, что он создал условия, из-за которых два самолета развернулись, а один пытался атаковать, но безуспешно.

Ранее российская истребительная авиация сбила Су-24 Воздушных сил Украины в Харьковской области.

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Марина Совина
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