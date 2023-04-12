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10:40, 12 апреля 2023Мир

Трамп поделился планами на случай обвинительного приговора

Трамп заявил, что примет участие в выборах даже в случае обвинительного приговора

Фото: Timothy A. Clary / CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в выборах 2024 года даже в случае обвинительного приговора за выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс. Своими планами он поделился в интервью Fox News.

На вопрос журналиста, снимет ли он свою кандидатуру с выборов из-за уголовного преследования, Трамп ответил, что не собирается делать этого. «Нет, я бы ни за что не сдался. Это не в моем стиле», — сказал политик.

Семен Александров
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