Трамп поделился планами на случай обвинительного приговора

Трамп заявил, что примет участие в выборах даже в случае обвинительного приговора

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в выборах 2024 года даже в случае обвинительного приговора за выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс. Своими планами он поделился в интервью Fox News.

На вопрос журналиста, снимет ли он свою кандидатуру с выборов из-за уголовного преследования, Трамп ответил, что не собирается делать этого. «Нет, я бы ни за что не сдался. Это не в моем стиле», — сказал политик.